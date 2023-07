Els tres festivals més subvencionats pel Govern no arriben al 20% de música en català

🎶 #MÚSICA | Els tres festivals més subvencionats pel @Govern de Catalunya no arriben al 20% de la música programada en català



❌ És inadmissible que no s'aprofiti la posició per incloure clàusules a favor de la música #EnCatalà



📰 Més informació a https://t.co/0sQ6oaQRog pic.twitter.com/ZsWQOuxDgp — Plataforma per la Llengua Catalunya (@PLlCatalunya) July 26, 2023

Un estudi elaborat perdetermina que als tres festivals més subvencionats pella música en català no arriba al 20%. Elés, segons l'entitat, el festival que rep més diners públics, amb 150.000 euros de subvenció i 305.000 d'ajut reintegrable. Segons l'estudi programa un 15% de música en català. Per darrere, el festivalen programa un 19% i elun 12%.En els tres casos, presenten les xifres més baixes dels darrers tres anys. Per contra, elofereix un 86% de música en català, sent el festival que més pes dona a la llengua. Plataforma per la Llengua lamenta que la situació no ha canviat des del 2018, any de l'última investigació d'aquest estil que havia dut a terme.El Festival Vida rep, segons l'estudi de l'entitat, 125.158 euros de subvenció i 224.842 reintegrables a retornar. Al Porta Ferrada les quantitats són 118.309 i 121.691 respectivament. I al Canet Rock són 103.236 i 290.602. Tant aquest últim com el Vida estan exempts de reintegrar 45.000 euros cadascun.L'organització de defensa dellamenta que el Govern "manté" aquesta situació tot i el context "de desigualtat i de precarietat" que viu el sector de la música en llengua catalana, que competeix amb unon la música eno enté unes condicions "molt més favorables" i un suport d'altres administracions públiques "potencialment molt superior".Per a Plataforma per la Llengua és "inadmissible" que lano aprofiti la seva posició com a agent subvencionador i prestador per incloure clàusules que "forcin" els festivals a incloure més música en català a la programació. L'estudi s'ha centrat en la línia d', en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions per al 2023 perquè "és de les que disposa d'un pressupost més gran respecte a altres línies d'ajuts a la música".

