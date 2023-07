La cultura «perifèrica» en l'era dels macrofestivals

Els grans damnificats del model Primavera Sound

Els festivals "bolet", la cara amable de la desertització

L'adeu dela Madrid i les cancel·lacions de festivals a última hora que ha tingut la capital madrilenya han certificat queés una de les capitals mundials dels macrofestivals d’estiu. Davant els fracassos madrilenys,ha mantingut el seu trident -Primavera Sound,- mentre l’aposta pel mateix tipus de formats en les segones residències s’ha multiplicat. El model econòmic dels macrofestivals fa temps que aixeca polseguera sobre els efectes nocius que té per a la indústria cultural del país. Darrerament,ha tornat a fer aflorar el debat amb el llibre "Macrofestivales, el agujero negro de la música" (Península).Dues de les crítiques que hi fa són. La primera pel drenatge econòmic en què s’han convertit aquest tipus d’esdeveniments. La segona, per l’efecte deque ha suposat pel territori del voltant. No són fenòmens nous, però amb la pandèmia s’han accelerat. En paral·lel, a Catalunya, un seguit d’iniciatives han creatamb una nova xarxa de festivals amb valors alternatius. En alguns casos impulsades per joves, d’altres peri totes des de la. Han aconseguit fer forat a còpia de ser ecològics,i apostar pel talent local. Per què costa tant fer cultura des de la perifèria? Com es financen aquests projectes? La tendència d’aquestes noves apostes es mantindrà o tornarà a esborrar-se?Muntar l’escenari, fer proves de so i posar la barra en marxa. Aquest era l’ordre del dia a, el migdia del dissabte passat. Un panorama de fressa respecte a la tranquil·litat que caracteritza aquest petit poble, al cor de les. Eren les hores prèvies de l’Isard Fest, un festival organitzat perde Sant Hilari que aposta pel nou talent en català. Enguany van actuar-hi grups comEl festival té un esperit cooperatiu, és finançat peri negocis locals i va néixer l’any passat com a resposta a un buit: “Ens faltava unque aglutinés les poblacions. Per això va sortir la idea de fer un espai pels artistes joves centrat en la música en viu.”, valora Martí Puigderajols, un dels impulsors de l’Isard Fest. Amb la pandèmia, la zona de lesva quedar orfe d’aquest tipus de producte cultural, a l’espera de recuperar el, enfocat a la música electrònica.La proposta pretén acostar la cultura des de la natura, al marge de les grans zones urbanes i vol servir d’aparador per l’No és l’únic: l’adeu a la pandèmia ha coincidit amb un revifament de noves propostes culturals en indrets rurals. Des de Montblanc amb el, a Sant Jordi Desvalls i l’estrena delpassant per Camprodon, amb la proposta. El fenomen no és nou, però ha renascut amb matisos importants: més centrada en la música en viu i amb l’objectiu d’apostar per un públic jove, tant en preus com en programació.El gestor cultural,, coincideix en la importància de generar projectes més enllà de les grans demarcacions: “A través de la cultura hem de poder dibuixar un”. Les festes majors han estat una de lesper l’aparició de festivals, sobretot en ciutats mitjanes. Per Girbau, han hagut d’incorporar la dinàmica de presentar un cap de cartell i un organigrama similar al de cartells com elo el. "Les festes majors han copiat el model de festival i s’han privatitzat", assegura el gestor.Això també té afectacions en la presència d’artistes catalans pel. Lde talent local de festivals com el Primavera Sound és un mantra que fa anys que s’ha establert, des que els organitzadors van virar la programació per atraure un públic més internacional.considera Girbau, que creu que això també s’ha instaurat a la resta d’esdeveniments de gran format.“Un dels deures d’un festival és tenir cura del talent local emergent”, afegeix, director del, un espai que combina arts en viu com la, lai la, amb gran volada i trajectòria a les. Si Girbau considera que el model de festa major s’ha dissolt amb l’oferta lúdica privada, per Fibla, elsno tenenen les dinàmiques d’esdeveniments com l’Eufònic., afegeix amb relació als ajuntaments que en els darrers anys han apostat per cicles de concerts i ho han venut com a projectes amb identitat.El problema de fons? "No en fem prou amb. La cultura del país necessita unfort per sobreviure. Si no, el panorama es, assegura Girbau. Perifèria i sotabosc. Són els dos pilars que el projecte Perifèria Cultural ha volgut resoldre. A través de quatre eixos temàtics -, la ruta, nascuda aquest mes de maig, ha acollit artistes dels. Des d’e passant perLa singularitat del projecte rau en la itinerància dels cicles- ara, araque també ha tocat pobles com. “Lasinó Ribes, l’Alguer o Tortosa”, argumenta Girbau- un dels impulsors del projecte- que ofereix concerts en territori perifèric amb artistes perifèrics per impulsar un imaginari col·lectiu de país i crear aparadors lluny del “centre” que és Barcelona.El director de l’Eufònic, en canvi, considera que, a banda de miralls on projectar artistes, cal que l’escena tingui cabuda per un ventall més ampli d’estils. “La responsabilitat no és només dels qui programen,, assegura i posa d’exemple els festivals “bolet”, un format amb gran tirada i significació als països catalans, com ara l’o elA primer cop d’ull, són espais generacionals que fomenten el català. Per contra, l’impacte que tenen al seu entorn no afavoreix la vida cultural dels pobles que ho acullen. Funcionen a base de caps de cartell i, generaamb elsque poguessin sortir des del territori. "S’estableix unaentre la perifèria que acull i el centre que designa els artistes”, diferencia Fibla que considera contrastos aquest model amb les iniciatives fetes des de la perifèria: “Cal que la creació sigui local perquè es pensi amb l’usuari de l’espai que ho acull”.Les propostes bolet solen ser méspels patrocinadors. Generen més volum d’entrades i el seu reclam són caps de cartell.proposa que siguin els festivals grossos qui financin els projectes petits. “Està demostrat que elo el sector de l’automòbil generen externalitats negatives i, per tant, han de compensar amb taxes o comprant paquets d’emissions”, carbura.Això permetria equilibrar la balança, per part d’agents privats, però bona part del finançament actual l’articula el sector públic, on es repliquen les desigualtats. Segons El Crític, tant el Primavera Sound com el Sónar reben subvencions amb regularitat. Entre el 2013 i el 2019 el Primavera Sound va rebrede subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona (). Mentre que l’va dotar el, amb 1,1 milions a través d’un conveni amb el. Els dos festivals tenen part de les accions venudes en fons d’inversió. En aquest sentit, un informe de Plataforma per la Llengua alerta que els tres festivals més subvencionats noA les demarcacions més petites, cal sumar-hi la. L’Eutònic d’aquest any va patir un sotrac econòmic important després que el govern local de, una de les seus principals de la proposta, canviés després deli li retirés el. Des de l’Eufònic han tret ferro a l’assumpte i han pogut reprogramar el cartell, però, el canvi en els consistoris locals ha tingut efectes en el mateix Isard Fest, per exemple. Segons fonts de l’organització del festival, l’equip del nou alcalde de Sant Hilaril’impuls de la cultura i, de cara a l’edició del 2024, podrien retirar el suport.

