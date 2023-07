Mor un nen després d'ofegar-se en una piscina a Santa Coloma de Gramenet

Ha mort a l’hospital el nen ofegat ahir a la piscina de Can Zam. Uns joves banyistes el van treure de l’aigua i va ingressar a Can Ruti. Anava al casal de la Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet. https://t.co/spP8Yjc0pi — Anna Punsí (@punsix) July 26, 2023

Nou ofegament mortal, en aquesta ocasió a. Un nen de vuit anys ha mort aquest dimecres a l'hospital de, a, on va ser ingressat el dimarts al matí arran dels fets, a ladel barri colomenc detal com ha avançat la periodista Anna Punsí.​El nen participava en unquan els monitors el van trobar a faltar. Instants després veien com alguns dels seusl'estaven traient de l'aigua. Llavors, se li va poder salvar la vida i traslladar-lo fins a l', però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida i 24 hores després dels fets ha mort.Aquest dimecres a la tarda el consistori ha activat diferents serveis municipals d'atenció i mediació per acompanyar la família del menor. Des de l'es dona suport emocional i acompanyament a la família en aquests moments tan difícils. El cas es troba ara en procés d'investigació per part delPrecisament aquest mateix dimarts, una nena de dos anys va morir a l'Ametlla de Mar per les mateixes causes: ofegada en una piscina. Precisamentha advertit aquesta mateixa setmana que ja han mort 20 persones per ofegaments en platges i piscines de Catalunya, i el Departament ha presentat una sèrie de consells per evitar-los.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola