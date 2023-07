En perill dins el cotxe per una tempesta d'estiu? Aquests consells et poden salvar la vida

1. Col·locar els braços en posició 9:15 hores en cas d'impacte

2. Conservar la calma

3. Descordar-se immediatament el cinturó

L'és una època de l'any de. Cap al final dels mesos estivals, però, són habitualsque descarreguen molta aigua en poc temps i que compliquen la circulació per carretera o fins i tot. En uns mesos on el consum d'augmenta i latambé, és important tenir present què cal fer en cas que el nostre vehicle s'enfonsi sota l'aigua per salvar la nostra vida i la dels nostres acompanyants. Si s'actua ràpidament i eficaç, lessón altes. Ara bé, és important seguir uns consells essencials.Si el vehicle cau des d'una certaa l'aigua, és important col·locar els braços enagafats al volant per així evitar que els braços colpegin la cara en cas d'activació de l'És més fàcil dir-ho que fer-ho, peròen plena inundació del vehicle és fonamental per sortir-ne amb vida. Evitar el bloqueig mental pot ser clau per pensar més de pressa i gastar menys oxigen. És evident que no és tasca fàcil, però cal intentar-ho per aconseguir

Un cop a l'aigua, és important que tots els passatgers es descordin el cinturó. És important fer-ho ràpidament, perquè un cop sota l'aigua la maniobra pot complicar-se i sortir del vehicle es fa més complicat.

4. Només intentar obrir la porta si el cotxe encara no s'ha enfonsat

5. Seguir les bombolles

Si el vehicle ja està mig enfonsat, la pressió de l'aigua dificultarà l'i el més eficient serà sortir per les, el mecanisme de les quals encara funcionarà fins tresminuts després d'. Si no funcionen, caldrà, preferiblement amb unque convindria portar al vehicle per situacions com aquesta.Sota l'aigua, és fàcil. Les bombolles són l'indicatiu a seguir per saber on està la superfície i en quina direcció hem de. Tot i que sembli a priori fàcil orientar-se sota l'aigua, en certes profunditats trobar la direcció cap a l'exterior pot arribar a fer-se complicat.

Altres notícies que et poden interessar