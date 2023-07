Sorpresa al Parc Güell: un remolí de pols fa córrer els visitants

Sorpresa a l'emblemàticde Barcelona, quan un remolí de pols va provocar que els visitants haguessin de córrer per evitar-lo. El passat dimarts a la tarda unva desplaçar-se per la plaça central del parc, però només ho va fer durant unsEl fenomen meteorològic que va tenir protagonisme ahir a la tarda al parc, anomenat bufarut, és un. No estan mai lligats a cap núvol i aquesta és la principal característica que els diferencia dels tornados.Les persones que hi estaven a prop van treure ràpidament elsper gravar el que estaven veient i, alguna d'elles, va haver deper evitar-lo. El remolí no va causar cap mal a ningú ni hi va havergreu.

