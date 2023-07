«El rosa m'agrada molt»: Collboni sorprèn una botiga del Gòtic després de multar-la pel color de la façana

Fa uns dies penjaven unanunciant quede Barcelona els haviaper tenir la. Es tracta de l'empresa, que crea i comercialitza fundes i accessoris per als telèfons mòbils, i concretament de la seva botiga al barriLes propietàries ho van denunciar fortament a través de les xarxes socials, on van rebre elde molts seguidors. Tot semblava acabar-se allà, amb la multa, però no. Aquest dimecres, el perfil d'Instagram de Muk Barcelona ha publicat la segona part de la història: van decidir, en la polèmica.Una. Tot embolcallat amb un llaç igegants. Entregat en persona a l'Ajuntament. El resultat:del Gòtic dies després i...", els va soltar just arribar. Sí, l'alcalde de Barcelona va confessar el seu gust per aquest color tan cridaner -i polèmic, en aquesta història- i després de molts riures a l'interior de la botiga els va confessar queper elles i que no pot permetre que un establiment del barri no compleixi el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).La visita, però, no va acabar aquí. Ja que hi era, Collboni va aprofitar perdel mòbil. Ei, però, no va optar pel rosa, sinó per una deamb unbarceloní estampat.

