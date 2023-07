Brutal col·lapse d'una grua a Nova York: xoca contra un edifici i deixa diversos ferits

⚡ #AHORA | Colapsa una grúa en Nueva York y causa graves daños.pic.twitter.com/7rb85MiNDR — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2023

Escenes aterridores les que s'han viscut aquest dimecres a. Unad'unes obres ha col·lapsat, provocant el trencament del braç, que ha impactat contra un edifici del voltant. A causa dels fets hi ha almenys sis, si bé elsencara treballen en el lloc dels fets per assegurar-se que no hi ha més persones afectades.En els fets succeïts as'observa com la grua comença a cremar i segons després queda totalment partida per la meitat. El final del braç impacta contra un edifici i les restes cauen al carrer. Per fortuna, però, l'extensió de l'aguanta enganxada, fet que podria haver evitat una fatalitat més gran.A hores d'ara es coneix que unstreballen en els fets, mentre que laha acordonat la zona i demana que ningú s'apropi a la zona. Els agents retiren ara les restes de cristall de l'edifici i de la grua que han xocat amb força contra el terra dels carrers del centre de Manhattan.

