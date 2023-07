ja ha aterrat aquest dimarts al migdia en l'aeroport deprocedent dels Emirats Àrabs. El rei emèrit romandrà en, Pontevedra, una setmana per a participar en les regates preparatòries per al campionat del món.En un vol privat procedent d'i i després de gairebé vuit hores enlairat, l'emèrit ha arribat just a lesd'aquest dimecres. Des que el rei emèrit va fugir al'agost de. La primera ho va fer el maig de 2022.A terra l'espera, com és habitual, el seu amic empresari, que el portarà en el seu cotxe la seva casa de, on s'allotjarà aquests dies. S'espera que el rei participi aquests dies amb el seu vaixell, el 'Brivall', en les regates que el municipi de Pontevedra celebra aquest cap de setmana.

