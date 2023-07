Quin és l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones?

Elestà afectant la nostra manera de viure i també afecta la nostre salut. Però quin és l'impacte real que té la incidència dels canvis en les condicions meteorològiques a laAra, un conveni signat aquest dimecres al matí entrei el(Meteocat) i amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Politècnica de Catalunya, permetrà conèixer de manera real, quin és l'impacte.És la primera iniciativa d’aquestes característiques i envergadura d’arreu de l'estat espanyol i una de les pioneres a nivell internacional i té per objectiu extreureque permetin anticipar-se i incidir en la millora de la salut de les persones que presentenI és que les malalties cròniques representen un dels principalsarreu del món, i les persones que les pateixen tenen unai, per tant, poden ser més vulnerables als efectes del canvi climàtic. Tot i que aquest fenomen genera un elevat impacte social i cobertura mediàtica, la seva relació amb les malalties cròniquesi la literatura científica en presenta escassos exemples.Per fer l'estudi, el Servei Meteorològic de Catalunya subministrarà a MútuaTerrassa totes lesnecessàries per a l’estudi, gràcies a la densa xarxa d’estacions meteorològiques -gairebé 200- que gestiona arreu del país.El conveni signat contempla dur a terme dos estudis. Un d'ells tindrà un enfocament retrospectiu, en el marc del qual s'analitzaran les dades sanitàries i climàtiques dels darrers 15 anys amb tècniques de Big Data i Intel·ligència Artificial. Això permetrà definir les persones ial canvi climàtic, així com les circumstàncies meteorològiques amb major impacte en la salut.En el segon estudi, s’acompanyaran grans grups de pacients i s’integrarà informació clínica, mediambiental i climàtica. D'aquesta manera, es generarà unaque permetrà adaptar elgenerant recomanacions anticipades per a pacients, professionals de la salut, i gestors de salut.

