ERC rebat les crítiques de Junts per la Diputació de Barcelona: «El 2019 van preferir el PSC»

El diputat provincial per ERCha carregat contra Junts per les seves crítiques a ERC després de sumar-se a la Diputació de Barcelona amb el PSC i comuns. "El 2019 hi havia una majoria a favor de resoldre el conflicte català democràticament", compromís que, segons ha detallat el mateix Guiteras en una entrevista a Catalunya Ràdio, "va arribar fins a l'últim dia, però". Ara, ha precisat, la situació "és molt diferent".Guiteras ha defensat que ERC ha intentat "fins a l'últim minut" una aliança alternativa amb el partit de"que no ha pogut ser" perquè "alguns diputats juntaires anaven a la seva". Per això, ha precisat que només podien contemplar l'abstenció del PP, "amb la qual no podíem comptar". És per aquest motiu que ha apuntat que unir-se al PSC i als comuns és "l'únic pacte possible". Segons ell, "és una qüestió d'aritmètica". A més a més, ha defensat que la prova que pactar amb els socialistes i els comuns no era la seva primera opció és quePrecisament Moret s'ha pronunciat al respecte aquest dimecres. Ha afirmat que la incorporació dels republicans al govern de l'òrgan supramunicipal "no canvia res" sinó que"Denota absoluta coherència amb el que vam dir, que apostaríem per un govern ampli i plural i és el que hem fet", ha defensat la socialista després que s'hagi celebrat el ple del. El nou govern de la Diputació s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte e

