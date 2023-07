La tècnica japonesa que elimina l'estrès ràpidament

La tècnica

Troba un lloc còmode i tranquil Col·loca una mà amb la palma cap avall Embolica suaument amb la teva altra mà el polze de la mà en repòs Aplica pressió suau durant 1-2 minuts o fins a sentir el pols Allibera suaument i repeteix amb cada dit Repeteix segons sigui necessari, observa els canvis en el teu estat emocional després de la pràctica.

El polze està relacionat amb les preocupacions

està relacionat amb les preocupacions L'índex amb la por

amb la por El cor amb la ira

amb la ira L'anul·lar amb la melancolia i la depressió

amb la melancolia i la depressió El menovell (dit petit) amb l'estrès, però també té capacitat per a fomentar l'optimisme i reforçar l'autoestima.

Cada vegada es parla més deque pateixen les persones en algun moment del dia. Laamb la qual vivim són unes de les causes d'aquest. Per intentar reduir l'estrès, hi ha una tècnica japonesa que intenta combatre'l. El seu nom ési ajuda a harmonitzar l'de cada persona., un savi japonès pertanyent a una família amb tradició, l'anyaconseguia recuperar la salut realitzant un retir a la muntanya, meditant i fentArran d'aquesta experiència Murai va desenvolupar una nova tècnica, el Jin Shin Jytsu, que vol dir, l'permet a la persona prendre consciència del seu cos, connectar amb la seva ànima i recuperar l'equilibri perdut mitjançant una cosa tan senzilla i a l'abas de tothom com les pròpies mans.Segons la filosofia japonesa, tots els punts del cos estan connectats entre si i cada. Per això, pressionant el dit és possible treballar el sentiment que vulguem. ​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola