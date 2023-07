Els cinemes Yelmo Icària abaixen persianes amb prop de 30 anys d'història

Els cinemes, situats al centre comercial El Centre de la Vila a la Vila Olímpica de, faran aquest dijous 27 de juliol la seva última projecció . El contracte de lloguer que tenia l’empresa ha finalitzat i “el centre comercial ja no compta amb els cinemes”, ha constatat el seu director,, en declaracions a l'ACN., ha sentenciat. Finalment, la quinzena deseranen altres cinemes de la companyia. Durant les darreres hores, centenars d’usuaris s’han apropat per acomiadar-se dels seus treballadors i de les instal·lacions.Els cinemes van néixer l’any 1996 com uni actualment compten amb 15 sales i gairebé 2.300 butaques. Al llarg d’aquests anys ha projectat més de 5.000 estrenes cinematogràfiques que han vist 12 milions d’espectadors.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola