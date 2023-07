Batlle abandera una mà dura immediata al carrer: multes més cares a qui begui, orini o faci pintades

El nou govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona segueix intentant combatre les xifres que suren als baròmetres, que indiquen que les principals preocupacions entre la població són la seguretat i la neteja . La recepta per contrarrestar-ho, amb un PSC en solitari al govern, és anunciar. Segons el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle,els agents començaran a aplicardel preu de les sancions "respecte a les que s'imposaven actualment".Això no es farà reformant l'ordenança de convivència, tràmit que necessita acord amb altres forces polítiques i quedarà per més endavant, sinó que es basarà en unes noves ordres polítiques que es faran arribar als agents., ha dit Batlle, en referència a la forquilla ampla que permet l'actual ordenança municipal. Aquest preu el decideixen els agents que tramiten la multa, al moment. I és l'escenari on ara s'ha anunciat un canvi."Fer necessitats a l'espai públic passarà de 200 a 300 euros.. I quan es tracti de pintades en edificis patrimonials seran de 600 euros. I elque generi problemes greus d'ordre públic passarà a", ha exposat el tinent d'alcaldia. Aquest últim supòsit ja el va plantejar el mateix govern municipal l'estiu passat, executiu en què Batlle ja ocupava la mateixa posició, tot i que ha reconegut que d'aquelles sancions dures per beure al carrer se'n van acabarAquest impuls forma part d'una estratègia conjunta anomenada. És una iniciativa pensada específicament per incidir en l'espai públic i reconduir les crítiques ciutadanes a la seguretat i la neteja, estancades els darrers anys. En aquest cas, el pla no té cap pressupost afegit, sinó que esper actuar sobre els punts que l'Ajuntament considera més problemàtics.[Aquesta informació s'ampliarà]

