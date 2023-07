Per què s'encallen les balenes?

Tragèdia al mar d'Austràlia. Almenyshandesprés d'encallar-se a la platja de, en el sud-oest del país. Leshan confirmat que estan "fent un gran" per a reflotar a altresEls cetacis van començar a encallar-se el passatEn la seva ajuda hi ha acudit un equip de, entre els quals també hi ha agents de Policia, i 50 voluntaris més, segons ha informat la cadena australiana ABC News.Estan havent-hiamb les tasques de: lesestan sent poc favorables, ja que ha augmentat el risc d’hipotèrmia a l’estar exposat als "elements", a més de la possible amenaça deUn altre dels inconvenients de les tasques de rescat és que algunes de les balenes"La gent està intentant assegurar-se que els animals es mantinguin molls, i després un veterinari farà una avaluació de l’estat de l’animal mentre està al costat de l’aigua abans que considerem traslladar-lo a aigües més profundes. (Seria preferible) intentar posar-los a tots a l’aigua alhora, per intentar evitar que els animals tornin a encallar-se", ha declarat el portaveu del Govern sobre Vida Salvatge,Avui dia encara esels motius pels quals les balenes es troben en aquesta situació. Així i tot, la científica i investigadora de mamífers marinssegons informa Europa Press, ha assegurat que es creu que podria ser a causa de les sevesAltres científics, en canvi, han suggerit que aquest encallament concret pot haver-se produït per laEstan molt unides en els seus grups, de manera que si hi ha un animal malalt, els altres poden encallar-se amb ell. Si hi ha problemes de navegació, poden seguir-se els uns als altres», ha explicatActualment, s'estan buscantperquè aquests animals no quedin encallat stan sovint i pateixin el risc de morir.

