Pengen la bandera pirata al campanar de la Catedral de Tarragona

Curiosa imatge amb què s'ha despertat aquest matí la ciutat de Tarragona , amb el campanar de lacoronat amb una. La imatge s'ha fet viral a través de les xarxes socials, ja que molts tarragonins i tarragonines s'han vist sorpresos pel paisatge matinal. En aquest sentit, fins al temple s'han desplaçat agents delsd'Esquadra i la Guàrdia Urbana per intentar retirar la bandera.La policia catalana ja ha obert unaper tal d'esclarir els fets, el responsable dels quals seria, presumptament,, un habitual de l'escalada d'edificis urbans, que ha penjat les imatges al seu perfil d'Instagram. En aquest sentit, els Mossos podrien imputar-li un presumpteAra com ara, les autoritats estan revistant l'edifici per saber si el responsable hauria provocat danys a la Catedral durant la seva acció. Des de l'Arquebisbat de Tarragona han confirmat els fets, a l'espera de recollir més informació. Cal recordar que l'any 2021,, quan tres joves van entrar al recinte, van escalar fins a la terrassa i ho van gravar en vídeo, compartint les imatges a través d'internet.

