S'enfronta a cadena perpètua per agredir sexualment i assassinar la germana a Escòcia

Connor Gibson, un jove escocès de 19 anys, s'enfronta aper haverla seva, Amber, de 16 anys. Elses remunten al 26 de novembre del 2021, al parc Cadzow Glen de Hamilton, als afores de. L'acusat va treure la roba per la força a la seva germana, la va agredir sexualment i li va clavar uns quants cops al cap i al cos abans d'estrangular-la. Llavors, un, Stephen Corrigan, de 45 anys, va fer tocaments a les parts íntimes de la víctima i en va amagar el cadàver, que fins al28 de novembre del 2021 no van trobar. Dos anys després, Gibson i Corrigan han estati aniran a laEn el seu moment, Gibson haviadavant els magistrats tots els. Aquesta setmana, però, finalment l'han declarat culpable després d'un judici de 13 dies al Tribunal Superior de Glasgow. La combinació d'de les càmeres de seguretat, els resultats de l', l'evidència d'i una jaqueta tacada de sang han servit com aper acusar-lo dels fets, segons han informat mitjans com Daily Mail i la BBC.D'altra banda,també havia negat les acusacions i, a més a més, havia presentat unadel seu pare, que havia assegurat que era a casa seva quan va passar tot. Aquesta excusa, però, no va servir de res i finalment també ha estat acusat. De fet, aquest dimarts, el jutge del cas,, ha ordenata Gibson i Corrigan després que el jurat hagi emès els veredictes.Malgrat que en Connor i l'Amber eren germans,. Ell vivia en un alberg en el moment del crim, i ella, en una llar infantil a càrrec de la ciutat. Els dos germans van ser acollits per una família quan tenien tres i cinc anys irelació, segons ha indicat la mare d'acollida.L'Ambercinc mesos abans de l'assassinat. A principis de juliol, un jove de 20 anys,, també va ser declarat culpable d'haver-la violada a casa seva a Bothwell. De moment, però, encara. Per si no no n'hi hagués prou, també s'ha sabut que elde Connor Gibson,, de 62 anys, estàper haver agredit físicament i sexualment una dona mentre el seu fill esperava el judici per assassinat. Els casos d'agressions sexuals no paren de créixer i ja s'han convertit en un tema que amoïna la societat en general i el Regne Unit en concret, que encara assimila el cas.

