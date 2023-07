L'os de Tous és només de Tous: la justícia europea dona la raó a la marca catalana

El cas

El(TGUE) ho ha fet aquest dimecres en la disputa que l'empresa catalana té amb la companyia polonesa Apart pel símbol de l'os.El tribunal dehaun recursamb el qual volia aconseguir que es declarés la caducitat del símbol de l'os registrat per Tous, al·legant que la firma de joies i complements"durant un període ininterromput de cinc anys".Elha considerat que el símbol de l'os té uni per això els consumidors el"clarament", fins i tot quan es mostra amb variacions.L'origen del cas es remunta al, quan Apart va demanar ala caducitat del signe de l'Os de Tous. L'empresa polonesa al·legava que Tousde la marca durant cinc anys. Un any després, Tous va presentar proves per demostrar que sí que n'estava fent ús. L'EUIPO va estimar parcialment la demanda iAixí i tot, l'empresa polonesa va voleri va recórrer contra la decisió de l'EUIPO perquè només acceptava parcialment la seva demanda. L'oficina europea va desestimar el recurs en concloure que Tous sí que havia fet ús del símbol de l'os i que era "immediatament identificable" pels consumidors.

