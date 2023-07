Detingut el conductor que va provocar el xoc mortal a la C-25 per anar begut i contra direcció

84 persones han perdut la vida

Elshan detingut perel conductor que circulava contra direcció i que va provocar el a la C-25 , aaquest dilluns. La policia l'ha arrestat per, conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol. L'accident en què va morir unaes va produir diumenge cap a tres quarts d'onze de la nit quan el vehicle de l'arrestat anava contra sentit i va envestir el de la víctima, veïna de). En l'accident, s’hi va veure implicat un tercer turisme que va sortir de la calçada, la conductora va resultar ferida menys greu i el conductor que anava contra direcció va quedar ferit greu i va ser traslladat al Trueta de Girona.ElEls fets van passar a laa l'alçada del punt quilomètric 235 de la via, aquesta passada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit ().El conductor del cotxe que circulava contra direcció va quedari va ser evacuat a l'hospitalde Girona, on potseriorment els Mossos el van detenir. A l'accident també es va veure implicat un, que va sortir de la calçada. La conductora d'aquest turisme va resultartambé, però menys greu, i la van traslladar a l'Arran de l'accident, es van activarque es van ocupar de fer tasques d'excarceració. També hi van intervenir quatrei l'equip dedel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Un total de 84 persones han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana dedurant aquest any.

