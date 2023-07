Descobreixen un nou fàrmac per tractar tumors avançats

Investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologiahan demostrat l'efectivitat d'unper tractar. Gràcies a un primer assaig amb pacients humans, liderat pelGrup de Cap i Coll i la Unitat de Teràpia Molecular del Càncer– CaixaResearch del VHIO, s'ha descobert que el medicament -anomenat JNJ-64619178- és especialment útil perquei que ésL'estudi de fase I s'ha fet ambque tenien tumors sòlids i havien rebut tractament previ o no eren candidats a les opcions de tractament estàndard. En concret, un 28,9% tenien carcinoma adenoide quístic (28,9%); un 14,4%, càncer de pàncrees (14,4%); un 13,3%, càncer de pròstata, i un 8,9%, melanoma uveal. Després de sotmetre's a l'assaig, han tingut una tolerància acceptable al medicament. Com ha fet destacable una dona amb un càncer de pàncrees poc freqüent que, ha aconseguitgràcies a l'estudi.El medicament, desenvolupat per la farmacèutica, es basa en l', l'estudi dels canvis que activen o inactiven els gens sense necessitat de modificar l'ADN. Per tant, té la capacitat detumorals perquè es tornin a assemblar al teixit sa. A més a més, actua com un inhibidor molt potent i selectiu de la, que té un paper regulador en la progressió dels càncers humans, ja que està relacionada amb els gens associats a la proliferació, la invasió i la migració de les cèl·lules canceroses. De fet, és un indicador de mal pronòstic en molts tipus de càncer humà.En aquest sentit, la doctora, oncòloga mèdica de l'hospital universitari Vall d'Hebron, ha explicat que els resultats de l'assaig "apunten a lade continuar treballant en laper a la selecció de pacients als quals pugui beneficiar un tractament basat en la inhibició de PRMT5", ja que l'absteniment d'aquesta proteïna "és un objectiu clínic atractiu per al tractament de tumors malignes".Amb tot, l'estudi també ha servit per identificar la, cosa que obre la porta a continuar amb la investigació sobre l'eficàcia del medicament.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola