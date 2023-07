Enxampen un grup de joves fent una barbacoa al Port de la Selva

Suport a la #guàrdiamunicipal per avís de foguera a la zona del far de Sarnella.

En arribar, comprovem que es tracta de 4 turistes joves fent una barbacoa.@bomberscat també s’han desplaçat fins a la zona.#nivell3 #PlaAlfa pic.twitter.com/EYW4b6QBrh — AV PROTECCIÓ CIVIL ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) July 25, 2023

Ladel, amb el suport de l'del municipi, van enxampar aquest dimarts al vespre quatre joves que estaven fent una barbacoa a la zona del F. Fins al lloc, també s'hi van desplaçar efectius dels Bombers. Es dona la circumstància que a la zona hi bufava vent i hi ha restriccions d'accés a l'eapai natural del Cap de Creus per l'elevat risc d'incendi.Precisament, aquest dimarts el Govern havia activat el nivell 3 del Pla Alfa per fer front al perill elevat d'incendi que afecta 56 municipis de set comarques. Per aquest motiu es va restringir l'accés a, inclòs el, a tocar del Far, per la baixa humitat relativa, i el vent moderat que afecten el país, sense temperatures extremes. En lestampoc s'hi podia fer foc, ni acampades, com pretenien els quatre joves enxampats.Els veïns delencara tenen molt present el paisatge desolador amb què es va transformar la zona després que el 2021 s'hi produís un incendi . El foc va afectar els termes municipals de, el Port de la Selva i Selva de Mar amb, gran part de les quals corresponien a massa forestal.La platja del Far de Sarnella ha tornat a ser protagonista després que dilluns un surfista albirés una parella de tintoreres al mateix Far que va obligar adurant mitja hora ladel Port de la Selva (Alt Empordà). L'avís es va donar quan quedaven, quan uns banyistes van alertar als socorristes de la presència dels animals. De seguida es va desallotjar la platja i es va fer onejar la, però al cap de poca estona es va poder restablir la normalitat.

