Mor una nena de 2 anys ofegada en una piscina a l'Ametlla de Mar

Aquesta vegada unaha perdut la vida després d'ofegar-se en una piscina particular a l'(Baix Ebre). Els fets van passar aquest dimarts 25 de juliol a la tarda a la urbanització Tres Cales.Els serveisvan rebreinformant que laestavadesprés d'haver-sea lad'un domicili particular. Immediatament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (), lade l'Ametlla de Mar i elsd'Esquadra s'hanfins a la casa.Elha intentatladurant força estona però finalment no han pogut salvar-li la vida.Malgrat que aquest es tracta d'unen una, el Departament detot just el 24 de juliol va fer unaperdea les platges catalanes en el transcurs d'aquest Salut ha fet una crida a extremar la precaució i la vigilància en el bany arran de l'elevat nombred'aquest estiu. Des de començament d'anyhanlaa dins de. Divuit d'aquestes, més de la meitat, han mort durant els mesos de juny i juliol, segons dades de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.

