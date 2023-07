⚠🚇 L2 #metrobcn: funciona entre Universitat i Badalona Pompeu Fabra. Sense servei entre Paral·lel i Universitat.

T’ajudem a trobar alternatives de transport per desplaçar-te per la zona sense servei de la L2 #metrobcn. Pregunta’ns. pic.twitter.com/560AR8ZLsa — TMBinfo (@TMBinfo) July 26, 2023

Una nova incidència complica la mobilitat a Barcelona. La mateixa TMB ha informat que, quan faltaven pocs minuts per a les 10:00 del matí, ha detectat unproblema tècnic que a hores d'ara deixaMés concretament,Així doncs, els combois no fan parada ni a l'estació de Paral·lel ni a la de Sant Antoni. De moment, es desconeix quan es reprendrà el servei i quan es recuperarà la normalitat de la línia. Per aquest motiu, TMB ha informat que els usuaris afectats els preguntin per lesde transport.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola