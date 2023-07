Pagar per veure «stories»: així funcionen les subscripcions d'Instagram

El cercle lila indicarà les subscripcions Foto: Instagram

Les subscripcions aja són una. La companyia ha fet oficial un nou sistema de pagament que permetrà als. Així, podran oferir reels, publicacions i històries exclusives per aquells usuaris que ho desitgin.A partir d'aquest dimarts, els creadors de contingut d', veuran en el seu perfil unmitjançant el qual els usuaris podran accedir alha fet conèixer a través de la sevaque "amb les subscripcions, els subscriptors paguen una tarifa mensual per a veure contingut exclusiu destacat amb un".La principalés que els creadors de contingut podran: "Amb les subscripcions pots obtenir unrecurrent brindant contingut exclusiu i experiències als seguidors que més interactuen amb tu", ha oficialitzat Instagram. També, tots aquells usuaris que siguin subscriptors i hagin pagat apareixeran destacats amb unaen els, per prioritzar laentre ells.

