El Barça tornarà a vestir de blanc cinquanta anys més tard. El club blaugrana ha fet oficial la segona equipació de la temporada que ve, un homenatge a les samarretes que va portar durant els anys 70. La nova samarreta blanca portarà els logotips dede color blau, mentre que els rivets de les mànigues seran blaugranes.L'aposta per la temporada vinent és la. L'a la samarreta és el que va adoptar des de l'fins a principis dels 2000. La primera equipació també s'emmiralla en el passat. En aquest cas, l'emblema és el de lesdelde l'entitat, que va estrenar-se el desembre del. La segona equipació també incorporarà unscompletamenti lesseran blaugranes amb ratlles horitzontals.La samarreta pretén homenatjar una equipació del passat blaugrana. Des del 1910 era habitual que eljugués de blanc, adoptat com a segona equipació quan els seus colors coincidien amb els del rival. La proposta va ser aprovada peri la seva junta directiva fa uns mesos.Llegendes del club com Ladislauo Johanhan vestit l'equipació blanca, sobretot en competicions europees. El club ha volgut aprofitar la gira que la gira alsels ha duta a Los Angeles per presentar-hi la seva segona pell. Cruyff hi va jugar durant una temporada, l'any 1979, amb els Los Angeles Aztecs. L'any 1952 el Barça va guanyar la Copa Llatina contra el Niça jugant de blanc.

