Spotify apuja els preus: quant hauran de pagar ara els subscriptors?

Pla Individual: de 9,99 a 10,99 euros al mes

Pla Duo: de 12,99 a 14,99 euros al mes

Pla Familiar: de 15,99 a 17,99 euros al mes

Pla Estudiantes: de 4,99 a 5,99 euros al mes

Laapuja els preus per primera vegada en la seva. Spotify ha anunciat un canvi de preus en les seves tarifes per als. "Aquestes actualitzacions ens ajudaran a continuar brindanten la nostra plataforma", va argumentaren un comunicat.La plataforma va anunciar de maneraque a partir del passat dilluns "els subscriptors existents en aquests mercats rebranexplicant el que això significa per al seu compte". Els implicats tindran unabans que se'ls apliqui el preu nou, tret que cancel·lin abans la seva subscripció.S'observa com el Pla individual ha pujat, el Pla duo ha augmentat, el familiar valdràmés i el pla per estudiants ha pujatSegons justifica Spotify, aquesta pujada de preus -la primera des del seu llançament el- els permetràés la plataforma musical per excel·lència actualment. Grups catalans han pogut tenir grans èxits a través de l'aplicació que ara augmenta el preu. És el cas de, que es van convertir en el primer grup que fa música en català en superar el milió de reproduccions mensuals a Spotify.

