El Departament dees planteja que elal malalti passi a ser. Des del 1986, el departament té un conveni amb l'Església catòlica en virtut de la llei orgànica estatal de llibertat religiosa perquè els sacerdots puguin atendre les necessitats dels pacients a l'hospital. Ara, però, el conveni ha caducat i Salut estudia fer canvis en aquest àmbit.Elshan arribat a pagar fins aa l'Església a canvi d'aquest servei. Actualment, hi hatreballant en hospitals i laés l'. Els malalts poden demanar qualsevol servei, des de la comunió fins a una última pregària, però els sacerdots els presten de. Això sí, les 24 hores del dia i els set dies a la setmana.En aquest sentit, el mossèn, delegat de Pastoral de la Salut de la diòcesi de Girona, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'any passat van fer 503 visites, 246 comunions i 91 pregàries de final de vida a l'hospital Josep Trueta: "Hi ha persones que quan estan hospitalitzades voleni volenla. Necessiten que aquesta cura espiritual de fora també arribi a l'hospital".Amb tot, el Govern no només estudia que l'acompanyament religiós al malalt deixi de ser de pagament, sinó que també pretén que totes les religions puguin oferir el servei i, ja que de moment no totes hi tenen cabuda. Així mateix, la secretària d'Atenció Sanitària i Participació de CatSalut,, també ha explicat que "estem en un, però en el qual tothom té dret a la llibertat religiosa, de manera que potser ha arribat el moment de posar equitat i igualtat d'oportunitats a totes les religions, sense cap mena de privilegi". Per això, de mica en mica també vanaptes per als no catòlics.De moment, Salutamb l'Església catòlica. Des del departament assenyalen que altres religions es basen en el voluntariat i creuen que potser hauria de ser el punt de partida de totes. Per això, esquina hauria de ser ela partir d'ara.

