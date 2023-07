Òmnium demana la unitat de l'independentisme a Madrid per exigir «la fi de la repressió i un referèndum»

per exigir a l'Estat "la fi de la repressió i un referèndum". Així ho demana l'entitat en un comunicat després dels "mals" resultats dels partits independentistes el 23-J , que han perdut gairebé 700.000 vots respecte a les espanyoles del 2019. Òmnium ho atribueix a la "incapacitat de tots els agents de travar una agenda coordinada" i ha lamentat que les forces independentistes "han continuat prioritzant l'interès electoral". Davant l'actual situació, han assenyalat que el líder del PSOE,, és qui té "a les seves mans" no anar a noves eleccions. "Seria una greu irresponsabilitat si opta peldavant l'avenç de l'extrema dreta", afegeixen."L'Estat ha de ser conscient que la pèrdua de representació no elimina, en cap cas, l’existència d'un", ha avisat Òmnium. I és que tant ERC, Junts com la CUP han perdut vots, però els republicans i el partit desón claus per a la investidura de Sánchez. En canvi, els anticapitalistes s'han quedat sense representació al Congrés.Segons l'entitat independentista, la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi. "Fi de la repressió io una segona oportunitat perquè l'extrema dreta condicioni la governabilitat", remarquen. Òmnium ha defensat que els partits independentistes "tenen el deure de travar unai assumir la seva part de responsabilitat en la situació que viu l’independentisme". I han afegit que només un moviment encapçalat perserà capaç de "revertir" la situació actual.Per la seva banda, han assegurat que la societat civil organitzada també té la responsabilitat de "recuperar i enfortir una mobilització democràtica" que faci imprescindible la negociació per a una resolució democràtica del conflicte polític. En aquest sentit, l'entitat ha assenyalat la Diada de l'Onze de Setembre com la "primera gran oportunitat" per tornar a deixar clar a l'Estat que no hi haurà normalitat fins que no s'atengui democràticament les aspiracions de la ciutadania catalana.

