Un incendi en un vaixell a la costa dels Països Baixos deixa un mort i diversos ferits

Operatiu de rescat

Unen l'incendi en un vaixell que transportavaals. Els fets s'han produït a 30 quilòmetres de la costa neerlandesa, al nord d'Ameland, segons ha informat la cadena NOS. En un comunicat, la Guàrdia Costanera ha informat que els fets haurien començat quanque hi havia a bord s'hauria encès, amb les flames escampant-se ràpidament. El vaixell, la Fremantle Highway, viatjava des de Bremerhaven, afins a Port Said, aEls tripulants del vaixell han pogut ser. En el moment de l'incident, hi havia. A causa de la intensitat del foc, set d'ells vandes de la nau de manera controlada. Tots ells ja han pogut ser retirats de l'aigua. La resta de tripulants van ser. Les persones a bord van ser traslladades alsmés propers, situats a Lauwersoog i Eelde.Mentrestant, el foc s'estén principalment a la. Laen contacte amb els, està en procés-lo, des del seu propi vaixell. Una tasca complicada a causa de la resta de cotxes elèctrics del vaixell.En un primer moment, els tripulants van intentar apagar el foc. També es van trucar bombers especialitzats des de, que van arribar al vaixell en helicòpter. Tot plegat va arribar massa tard: el foc es va estendre ràpidament i les maniobres dels bombers no es van poder fer des de la mateixa nau, a causa del perill que suposava.A més de la Guàrdia Costanera, la Royal Netherlands Sea Rescue Institutio (KNRM) i un vaixell pesquer que navegava per la zona també han acudit al rescat. La KNRM, constituïda per voluntaris, va enviar un bot salvavides des d'Ameland al vaixell, que navega sota bandera panamenya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola