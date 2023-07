El municipi de la Costa Brava que ha posat tres multes per omplir piscines

Multes fins a 3.000 euros

Més mesures d'estalvi

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Fins a 575 litres per habitant i dia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

és un del més de 30% de municipis catalans que consumeixen massa aigua . De fet, aquest poble turístic de laacumula, ja que des de la seva activació sempre ha superat la dotació màxima que li permet l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per intentar solucionar-ho, ha anunciat que ja ha posati preveu sancionar un centenar de reincidents per consum excessiu.Les multes aniran delsen funció de la gravetat. De fet, el consistori esta monitoritzant 5.500 comptadors setmana a setmana per observar els consums, detectar pics d'aigua i aplicar les mesures i sancions corresponents.L'Ajuntament ha redactat unper regular els usos de l'aigua –pendent d'aprovació per part de l'ACA- per actuar en cas de mal ús de l'aigua a través de sancions. Es tracta d'un document d'obligat compliment només per als municipis de més de 20.000 habitants però que Begur ha elaborat de manera voluntària per fer front a la situació. En aquest pla es classifiquen les infraccions en tres nivells.. Rentar el cotxe, l'ús excessiu d'aigua, sobrepassar els límits marcats per habitatge o omplir una piscina de 72 metres quadrats suposa una multa de 750 euros.amb sancions de 1500 euros. Entre elles, hi ha regar jardins de superfícies estimades entre els 1.000 i els 3.000 metres quadrats; omplir grans piscines (entre 72 i 300 metres quadrats); el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi entre un 10 i un 25% del límit establert; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a lleu., les sancions s'enfilen fins als 3.000 euros. Entre aquestes infraccions hi ha regar jardins de fins a 3.000 metres quadrats; omplir piscines de més de 300 metres quadrats; el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi el 25% del límit establert per habitatge; la desatenció als requeriments que realitzi l'Ajuntament; o ser reincident en el termini d'un mes amb una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.D'altra banda, s'ha enviat una carta a hotels i activitats economies indicant lai als habitatges d'ús turístic i la resta d'habitatges, els consums s'han de limitar a sis habitants per pis. De set habitants en endavant s’envia la primera carta de sanció, excepte si es fa un canvi o es justifica que hi habiten més de set persones.A més, s'hande tots els habitatges de Begur per tal de poder controlar els usos de l’aigua per habitant i habitatge i s'ha tallat l'aigua de les dutxes i rentapeus de les platges. També s'ha tallat el rec públic i la neteja viària es fa amb aigua regenerada de la depuradora de Pals.L'Ajuntament també ha adquirit, que instal·laran als usuaris sancionats que continuïn fent un mal ús de l'aigua. La mesura busca reduir la pressió en aquests habitatges dificultant els consums excessius.Begur ha incomplert les dotacions de pla de sequera d'ençà que es va activar en la fase d'excepcionalitat el desembre de 2022. Els tres primers mesos el consum per habitant i dia es va situar, mentre que posteriorment ha anat baixant i s'ha situat entre els 350 i els 450. Cal recordar que