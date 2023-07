Tres morts per ofegament en una mateixa platja del País Valencià

a la platja dels Marenys de la localitat valenciana de Tavernes de la Valldigna. Els fets han passat la tarda d'aquest dimarts. Al voltant de les 18:21 hores efectius del Consorci Provincial de Bombers del País Valencià i un sergent del parc de Gandia s'han mobilitzat fins al lloc per fer un servei de salvament a laLes víctimes són dos homes que han estat trets de l'aigua per altres banyistes i una dona que han tret membres de Creu Roja. Tots estaven inconscients quan han arribat els serveis d'emergència. Bombers del Consorci, Policia Local de Tavernes de la Valldigna i Creu Roja han iniciat les tasques de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels mitjans sanitaris.El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències () ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de SVB. L'equip mèdic del SAMU només ha pogut confirmar la defunció de les tres persones,. Ara, l'autòpsia judicial revelarà les causes dels. De moment, la Guàrdia Civil és qui lidera la investigació.

