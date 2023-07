Els vuit hàbits que podrien allargar la vida dècades, segons un macroestudi als Estats Units

Un nou estudi en què han participatassenyala que les persones que adoptena la mitjana edat poden esperar viure molt més temps que les que no. Concretament, els resultats, presentats a, la reunió anual de la, preveuen que els homes que tinguin els vuit hàbits als 40 anysque els que no en tinguin cap, mentre que les dones, 21.Els vuit hàbits són: mantenir-se, no tenir, no, controlar l', portar una, no beure moltamb regularitat, tenir una bonai tenirpositives.Per a l'estudi, els científics van utilitzar dades de registres mèdics i qüestionaris recopilats entre 2011-2019 de 719,147 persones inscrites al Programa de Veterans, un gran estudi representatiu en l'àmbit nacional de veterans estatunidencs. L'anàlisi va incloure dades d'durant el seguiment.En general, els resultats van mostrar que. Aquests factors s'associaven a un risc de mort entre un 30 i un 45% més gran durant el període d'estudi. L'estrès, el consum excessiu d'alcohol, una dieta inadequada i una higiene dolenta del son es van associar amb un augment del 20% del risc de mort, i la manca de relacions socials positives amb un augment del 5% del risc de mort.

