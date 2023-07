El papa Francesc diu a un jove trans que Déu estima «inclús als pecadors»

El papa Francesc ha assegurat a un jove trans, homosexual i amb discapacitat que el senyor camina sempre al costat de totes les persones i les estima com són, "fins i tot si són pecadores". Així ho indica en un el segon episodi de Popecast, el pòdcast del pontífex en què manté un diàleg a distància amb un grup de nois i noies que li expliquen els seus problemes i preocupacions, publicat aquest dimarts.



"Jonas, he sentit la teva història, el teu camí, el senyor sempre camina amb nosaltres, sempre, no ens menysprea cap, fins i tot en el cas que siguem pecadors, ell ens ve a ajudar", assenyala concretament. En aquest pòdcast, un dels participants, Jonas, explica que és un jove creient trans, homosexual i amb discapacitat. Segons precisa, cultivar la seva fe el va ajudar a acceptar-se. Si bé, afirma que quan va prendre consciència de ser una persona trans, hagués "preferit no creure".

", assegura, alhora que comenta que les primeres persones en què va confiar van intentar dissuadir-lo, prefigurant "un camí fosc", el dels "", fet que el feia sentir culpable. Després d'escoltar la història, Bergoglio insisteix en l'amor incondicional de Déu i l'anima a no rendir-se.D'altra banda, el Papa també respon a les preguntes d'altres joves, com, a la presó per furts i robatoris, a qui diu que ""; o les d', una jove bipolar que diu que viu com en "un vaivé entre eli el cor que esclata d'alegria", a qui Bergoglio convida a "mirar sempre endavant".

