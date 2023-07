Llibertat provisional per a la conductora detinguda a Tortosa per l'homicidi imprudent d'un motorista

Elha decretatamb mesures cautelars per a la conductora detinguda aquest dilluns a la nit després que el cotxe que conduïa xoqués amb una moto, el pilot de la qual, un veí de Roquetes de 61 anys, va morir . La dona, de 27 anys, va donar. Els Mossos la van detenir peri per conduir sota els efectes de l'alcohol. El jutjat ha obert la causa igualment per aquestes dues qüestions. El jutge ha imposat a la conductora personació periòdica al jutjat, retirada de passaport, prohibició de sortida del territori i prohibició de conducció.Els fets van tenir lloc cap a un quart d'onze de la nit d'aquest dilluns, quan la policia va tenir coneixement que s'havia produït un accident de gravetat entre un vehicle i un ciclomotor a la, al punt quilomètric 5,7, al municipi de Tortosa.Diverses patrulles es van desplaçar fins al punt i van trobar el motorista estès a terra i sense signes vitals. A 200 metres, els agents van localitzar el cotxe implicat i la conductora que havia provocat el sinistre. Van veure que la dona es trobava sota els efectes de l'alcohol i en fer-li les proves pertinents van detectar una taxa de

