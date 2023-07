Pilarín Bayés felicita un estiu més amb el tradicional salt de cap a la piscina

L'estiu no comença a Catalunya fins queel felicita amb el. I seguint aquesta norma, l'estació ha començat aquest dimarts. La ninotaire vigatana ho ha tornat a fer: "" ha publicat al seu compte d'Instagram.Com també és tradició, els comentaris de la publicació s'han omplert de missatges de felicitació, amb un to festiu i humorístic. Comentaris com el de l'humorista i presentador, que li ha demanat que el convidi a la seva piscina o l'actriu, que li ha dedicat un contundent "ets la millor!".

