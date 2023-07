El temps d'aquest dimecres: cauen les temperatures i plou a Barcelona

Tornen els ruixats

Bones notícies per a tots aquells que, abans d'arribar al mes d'agost, ja estan tips del sol i la calor de l'estiu. I és que aquest dimecres,i permetrà sortir al carrer sense morir en l'intent. Lesi, fins i tot, elpreveu algunsi voltants, així com a les comarques gironines.A més a més, serà una, amb forts vents de tramuntana a l'i de mestral a les. A la resta del territori, bufarà de manera moderada i amb direcció variable. Sigui com sigui, es registrarani entre els 15 i els 20 graus en general. Al seu torn,, amb l'excepció de Ponent i el sud de les Terres de l'Ebre, on es podria arribar als 32 graus.La sequera no es resoldrà aquest dimecres, però les pluges tornaran a fer acte de presència després de setmanes d'absència gairebé absoluta. Descarregarà de manera feble i dispersa a punts del, així com deli al. Les quantitats d'aigua que s'acumularan serani, com a molt, podrien arribar a ser poc abundants.

