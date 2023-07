Les notícies més destacades del 26 de juliol

12:50 La Moncloa negocia "amb discreció" amb Junts i veu "impossible" una fractura al PSOE per afavorir Feijóo



El ministre en funcions de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha afirmat aquest dimecres que el govern espanyol continuarà per a la investidura de Pedro Sánchez la mateixa fórmula que fins ara: "Discreció en les negociacions i publicitat en els acords quan s'aconsegueixin", ha indicat. Bolaños ha fet aquestes declaracions després d'acabar la reunió de la Diputació Permanent del Congrés. En ser qüestionat sobre la possibilitat que alguns diputats del PSOE puguin donar suport a una investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, com ha proposat Vox, ha assenyalat que ho veu "totalment impossible".

12:11 Mònica Roca: "L'economia catalana resistiria el trasbals d'unes noves eleccions"



La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, no ha volgut opinar sobre l'escebari que han deixat les eleccions espanyoles i ha dit que l'entitat encara no les ha analitzat. En la presentació de l'informe de conjuntura presentat aquest dimecres, sí que ha reconegut que unes noves eleccions en cas que no hi hagués investidura "sempre són un trasbals i una despesa". Pe`ro Roca ha posat en valor la solidesa de l'economia catalana i ha assegurat que "resistiria el trasbals d'unes noves eleccions". Informa Pep Martí

11:54 Usain Bolt presenta la torxa olímpica pels Jocs del 2024 a París sobre el riu Sena



El plusmarquista jamaicà ha sigut un dels convidats d'honor de la presentació de la torxa olímpica de cara a les olimpíades que se celebraran l'any vinent a la capital francesa. Bolt, vuit vegades or olímpic, s'ha passejat per la Torre Effiel, el Palau de Versalles o la plaça del Trocadéro, a banda de navegar pel riu Sena.



Està previst que la flama de la torxa s'encengui a Olímpia el pròxim 16 d'abril del 2024. Seran 68 dies de viatge i entrarà per Marsella. Des d'allà la torxa passarà per 65 localitats franceses abans d'arribar a París per la cerimònia d'inauguració.

10:11 Què han votat els catalans als barris més benestants i als més empobrits?



El PP ha millorat resultats sobretot a les seccions d'un nivell socioeconòmic més alt, mentre Vox ho feia a les que el tenien més baix

09:56 Echenique abandona el Congrés i tornarà a exercir de científic al CSIC



L'exdiputat de Podem Pablo Echenique ha anunciat aquest dimecres que deixa el Congrés dels Diputats i que torna a la seva plaça com a científic al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). El físic teòric de professió que va col·laborar amb el llançament de Podem des de Saragossa, va plantar cara a l'exlíder del partit Pablo Iglesias precisament en el seu lideratge i, temps després, va arribar a convertir-se en un dels seus màxims defensors. La notícia l'ha fet pública ell mateix aquest dimecres a la sessió de la diputació permanent al Congrés.

09:41 Guiteras, sobre les crítiques de Junts per l'adhesió d'ERC a la Diputació: "El 2019 sí que teníem majoria, però van preferir una altra cosa"



El diputat provincial per ERC Dionís Guiteras ha carregat contra Junts per les seves crítiques a ERC després de sumar-se a la Diputació de Barcelona amb el PSC i comuns. "El 2019 hi havia una majoria a favor de resoldre el conflicte català democràticament amb els comuns", cosa que, segons ha detallat, "va arribar fins a l'últim dia, però Junts va escollir una altra cosa". Ara, ha precisat, "és molt diferent". Guiteras defensa que ERC ha intentat una aliança amb el partit de Laura Borràs i Jordi Turull "que no ha pogut ser". Segons ell, "és una qüestió d'aritmètica". A més a més, ha defensat que la prova que pactar amb els socialistes i els comuns no era la seva primera opció és que no van donar suport a Lluïsa Moret com a presidenta.

09:37 Dionís Guiteras assegura que ERC ha intentat una majoria amb Junts a la Diputació de Barcelona "fins a l'últim dia"



El republicà Dionís Guiteras ha volgut precisar que el seu partit ha intentat "fins a l'últim dia" una majoria alternativa amb Junts a la Diputació de Barcelona. "Però els números no donaven, ja que alguns diputats juntaires anaven pel seu cantó". Per això, ha precisat que només podien comptar amb l'abstenció del PP, "amb la qual no podíem comptar". És per aquest motiu que ha apuntat que unir-se al PSC i als comuns és "l'únic pacte possible".







09:25 Aguirre descarta la repetició electoral: "Sánchez va dir que portaria Puigdemont a Espanya i ho farà"



L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre ha criticat que PP i Vox no anessin junts, almenys, a Catalunya aquest 23-J. "Hem tingut el percentatge de vot independentista més baix de la història perquè se l'ha endut el senyor Salvador Illa", ha argumentat la popular, que ha postil·lat que el PSC és qui ha decidit "representar l'independentisme". Aguirre també ha apuntat que "no hi haurà repetició electoral" perquè, ha considerat, "Sánchez cedirà en tot" i indultarà l'expresident Carles Puigdemont. "Va dir que el portaria a Espanya i ho farà", ha afegit per tot just després apuntar que l'Estat passa per un moment "dificilíssim, el més difícil des de la mort de Franco".



09:19 La clau del naufragi del PP aquest 23-J, segons Aguirre: "Unir-se a l'esquerra en la demonització de Vox ha estat un error"



L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre ha considerat que el fet que PP s'unís a l'esquerra en la "demonització de Vox ha estat un error". Així i tot, ha opinat que de moment ningú vol acabar amb el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, "però s'ha de fer una reflexió". Aguirre ha considerat que "s'ha d'aprendre d'Isabel Díaz Ayuso" i entendre que Vox és l'única força política amb la qual els conservadors poden pactar. "Vox és perfectament constitucional". En aquest sentit, ha demanat "renunciar als màxims" dins de les files del PP, ja que ha considerat un error garrafal no anar amb l'extrema dreta a les eleccions. "O estem molt units o no tornarem a governar a l'Estat", ha conclòs Aguirre.