L'Ajuntament d'Elx emprendrà accions legals contra Smoking Souls per «difondre injúries»

L'Ajuntament d'Elx, governat per PP i Vox, ha anunciat que emprendrà accions legals contra el grup de música Smoking Souls després que aquest acusés el govern municipal de cancel·lar-los un concert. La portaveu del consistori, Inma Mora, ha indicat que "no existeix cap contracte ni res amb aquest grup musical". De fet, ha convidat el grup i al seu mànager que mostrin públicament el contracte de la cancel·lació i els hi aportaran, ha afegit, l’informe del tècnic municipal que "avala aquest extrem".





Mora, en aquesta línia, ha assegurat que l'Ajuntament "ni espectacle sigui en la llengua que sigui, i". La portaveu, de fet, ha dit que el festival on en principi s'emmarcava el concert de Smoking Souls, el, no està ni tan sols programat. El grup va denunciar la suposada cancel·lació a través d'un tuit en què deien sentir "tristor i ràbia" davant dels fets.L'últim disc de Smoking Souls és La cura, publicat l'any passat amb la discogràfica Propaganda pel fet, i l'últim senzill publicat es diu Flors i finals. Entre altres llocs, la banda actuarà a les barraques de Sitges el 18 d’agost i al Sant Jordi Club de Barcelona, el 7 d’octubre.

