El Govern pagarà els estudis universitaris a totes les víctimes de violència masclista

Elgarantirà a partir del curs vinent laa totes lesDes del 2008 ja ho garantia a les víctimes que patien violènciai ara amplia els supòsits. Segons han anunciat el conseller de Recerca i Universitats,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes,, els graus i màsters oficials seran gratuïts també per aEs podran acollir a la mesura l'estudiantat de les set universitats públiques de Catalunya i la UOC que sigui víctima d'alguna d'aquestes situacions i pugui acreditar-ho mitjançant un procediment específic. L'acord del Govern es publicarà ara al DOGC i es podrà demanar l'En una atenció a mitjans, Verge ha recordat que fa 15 anys ja es van incorporar exempcions i avui s'amplien supòsits per. "Estem cobrint un ventall molt ampli de violències masclistes", ha indicat la consellera, que ha destacat que davant d'unes violències "estructurals"enviant un missatge a les dones que no estan "soles".D'altra banda, Verge ha subratllat que l'acompanyament i la continuïtat en els estudis és "", permet. "És un pas important, és una política pionera i enviem un missatge a tota la societat", ha assegurat. La consellera ha reconegut que fins ara hi havia un "greuge comparatiu" perquè es reconeixia les violències en l'àmbit de la parella, un greuge que ara es "corregeix" ampliant el dret a reparació.De fet, ha afirmat que com a directora de la unitat d'Igualtat a la UPF en el passat s'havia trobat amb casos que podien demanar l'exempció de matrícula i molts altres que no tenien aquest reconeixement. Per tot plegat, ha celebrat que ara es pugui "redreçar".Segons les últimes dades recollides, corresponents alvíctimes de violència en l'àmbit de la parella van-se de la gratuïtat de matrícula d'estudis universitaris.El conseller Nadal ha explicat que el mecanisme per fer la sol·licitud comportarà diversos passos. En primer lloc, caldrà demanar un(SIAD) o als(SIE) i, en segon lloc, presentar aquest certificat a l'(AGAUR). Serà aquest ens qui expedirà una, que la persona interessada haurà dea laa la qual es vol matricular o ja s'ha matriculat."Qui hi guanya són les persones que accedeixen a un nou dret", ha destacat Nadal. Les universitats hauran de garantir aquest dret i qui sufragarà el cost dels estudis i compensarà als centres serà el Departament de Recerca i Universitats, en col·laboració amb el d'Igualtat i Feminismes. L'ajut es podrà sol·licitar abans de formalitzar la matrícula o un cop ja formalitzada si en el moment d'haver de fer-la no es disposa encara de la documentació.

