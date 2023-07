Eldeha proposat un acord per actualitzar elde l'i elsde l'Ajuntament, amb un. L'augment de sou dels electes, que es votarà en el ple d'aquest divendres, implicarà que Jaume Collboni tingui una retribució de. Els ingressos dels representants municipals de la capital catalana estavendes de faLa iniciativa del govern de Collboni haurà de ser ratificada pels, però ja ha estat rebatuda en públic per. El número dos dels comuns, ha escrit a les xarxes socials que els salaris dels electes ja són "" i que un "increment és difícil de justificar".Si es valida la proposta del, a banda del sou de l'alcalde també augmentarà la retribució per als, que serà de, el mateix que el del portaveu del govern municipal. Els presidents dels grups cobraran 96.304 euros, els regidors de govern fins a 87.913 euros, la mateixa xifra que el portaveu dels grups municipals, l'adjunt dels quals tindrà un sou de 79.714. El sou delsde l'quedarà en, i el de president d'una comissió i el de consell de districte se situarà en els 78.328 euros.Les fonts consultades per Europa Press sostenen que la, que es presenta com a acordada amb els grups, és "", tenint en compte que les retribucions a l'àmbit polític han estat congelades des del 2011. Aquesta actualització coincideix amb el que preveu el reial decret llei 18/2022, que permetia incrementar un 1,5% les retribucions al sector públic i la llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2023, que permet augmentar-les un 2,5%.

