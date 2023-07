Les dones afganeses ja no tenen res: els talibans els tanquen els centres de bellesa

Dos anys de prohibicions

fer esport,sortir de casa soles,a l'escola o a la universitat. I així, lapodria ser exageradament. Els talibans han fet el possible perla dona i treure-li tots els drets i llibertats des que van arribar al poder el. En aquesta línia, avui és l'Si ja els quedava poca cosa, ara no els quedarà pràcticament. Els salons d'estètica i perruqueria eren elson les dones podienA més, era un dels únics llocs on podeni, amb la nova norma, perdran la feina.A partir d'ara, els negocis hauran dea principis d'agost, segons l'ordre feta pública pel portaveu del Ministeri per a la Prevenció del Vici i la Propagació de la Virtut,Elsque tanquen avui, van estar prohibits també des delAquell any van tornar ai altres ciutats afganeses, ja que els talibans havien sigut expulsats del poder. Ara,Aquesta mesura torna aa les dones,i les continua aïllant de la societat. De la mateixa manera que se les ha privat, tancant els instituts per dones i prohibint l'Durant els últimstotes les notícies relacionades amb les dones de l'Afganistan portaven al titular la paraulano poden tenir presència en lapúbliques de qualsevol mena; tenenvetat pel simple fet de ser dones; tampoc poden anar ambni. La pregunta és:Ara, el que segur que no serà anar a la perruqueria.

