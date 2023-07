Els pirates russos hi tornen: nou ciberatac als webs de la Casa Reial i el Tribunal Constitucional

Nova ofensiva dels hackers russos contra les institucions de l'Estat. Aquest cop han rebut els webs de la Casa Reial, el, eli els diaris El Mundo, ABC, La Razón, Expansión i El Español. És el segon atac que es produeix en pocs dies, després que diumenge la web del Ministeri de l'Interior quedés inoperativa durant hores. Segons El Múndo, fonts de ciberseguretat haurien confirmat que l'atacant és el mateix en els dos casos: 'NoName057', un grup de hackers afí al Kremlin que també ha fet actuacions a Ucraïna, en el marc de la invasió russa.El ciberatac ha afectat tant l'com el sistema dedel rotatiu madrileny. El hackeig s'ha fet amb el mètode. Consisteix a embussar la web a còpia d'enviar-li sol·licituds d'accés fins que col·lapsi, com va passar aldurant el 23-J.El portal del ministeri, encarregat de l'escrutini electoral, va quedar inactiu durant hores en plei part de la informació va quedar inaccessible. Un cop restablerts els serveis en línia, la policia va intentar localitzar els autors dels fets i el sistema que van fer servir. Fonts de les forces i cossos de seguretat de l'Estat van confirmar un ciberatac provinent des de. No és el primer cop que passa en els últims mesos: Un incident similar va ocórrer el passat, amb la pàgina d'Interior caiguda durant dues hores.A banda, durant la setmana passada es va registrar una onada de ciberatacs per part de pirates. Divendres va haver-hi afectacions tant alscom al; dissabte el blanc va ser l'Institut Nacional d'Estadística mentre que diumenge els hackers van inutilitzar el Ministeri de l'Interior. Tot plegat formaria part d'una estratègia comuna dels atacants: ofensives per desacreditar la legitimitat d'unes eleccions.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola