Nova ordre de cerca i captura de l'«estafador de l'amor», després de no presentar-se a judici

Les estafes amoroses: de 2015 a 2017

L'"" torna a tenir problemes amb la justícia.ha tornat a no presentar-se al judici que tenia aquest mateix dimarts. El Jutjat Penal 16 de Barcelona ha dictat unaLa història es repeteix. Ja va passar el 31 de maig, quan l'"estafador de l'amor" no es va presentar, tampoc , davant la justícia. La defensa ha exposat davant la jutgessa que no ha pogut notificar la citació a, per la qual cosa ha demanatel judici, i la Fiscalia ha estat d'acord a ajornar-lo.als acusats que s'enfronten a penes superiors a dos anys de presó, com en aquest cas, en el qualEn concret, la Fiscalia demana condemnar Cavallé aper un presumpte delicte d'estafa continuada persegons l'escrit d'acusació. La defensa, per la seva banda, nega les acusacions i demana l'absolució per a Cavallé, que ja acumula vuit condemnes per estafa, cinc de les quals són fermes.El novembre delva contactar per la plataforma POF amb una dona, amb la qual va quedar en diverses ocasions per Barcelona, establint certa amistat.Com que la dona estava en situació irregular a l'estat, l'acusat li va demanar 1.000 euros en efectiu per obrir un compte bancari a La Caixa, en una oficina dirigida per la seva mare.la dona li va donar els diners i l'acusat va entrar suposadament a fer la gestió, tot i que es va quedar els diners. Pocs dies després li va demanar 2.000 euros fent-li creure que així solucionaria els problemes burocràtics. El gener del 2016, l'acusat, sense fer cap gestió i quedant-se els diners, ja no va respondre més a les trucades i missatges de la dona.El maig del 2017Es feia passar per cirurgià i fill dels propietaris d'una clínica de Barcelona. A causa de la seva feina i dels comptes bancaris deia que sovint viatjava al Panamà, i fins i tot va enviar un mail a la dona amb una suposada reserva d'un vol privat al país centreamericà. Quan va sorgir l'escàndol dels, l'home va simular que no tenia efectiu, i li va demanar prometent-li que li retornaria. El 16 de juny la dona va fer una transferència de 900 euros al compte bancari de l'acusat. F, una d'elles de, fins a un total de, tot i que inicialment la Fiscalia deia que eren 51.000. Aquell dia van signar un document privat amb el reconeixement del deute. Paral·lelament, va aconseguir la targeta bancària de la mare de la dona, que tenia enganxat un paper amb el PIN,Tot i les reclamacions de les dues dones, l'acusat se'n va desentendre totalment.Aquell mateix maig,va conèixer a una altra dona. Va establir-hi relacions i li va dir que tenia nacionalitat andorrana. Li va explicar que tenia una gran quantitat deno els podia canviar. Per això, li va demanar, que li va donar en efectiu després que l'home li ensenyés una captura de pantalla amb la suposada transferència per retornar-li l'import, transferència que mai es va produir.en efectiu que tenia a la bossa de mà. A més,i la targeta bancària. Amb les dades, va reservar, però la dona va detectar el frau, va avisar al banc i no li van carregar l'import., i es va fer passar per inversor i fill d'una família milionària i propietària d'una clínica de Barcelona. En un moment determinat li va dir que tenia problemes de tresoreria perquè els diners els tenia en comptes bancaris a Panamà.. Al cap d'uns dies l'home la va convidar a passar dues nits en un hotel de luxe de Barcelona, fent-se passar per un altre home i pagant amb el compte d'aquest, que el va acabar denunciant., que es feia dir Álvaro, juntament amb altres amics. L'home va dormir al pis de la dona i va aprofitar una absència seva per fer una foto del seu DNI i la targeta bancària. Al cap d'uns dies va fer una reserva d'hotel a través d'internet amb les dades i la targeta de la dona.

