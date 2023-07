Els afectats per les truites amb botulisme van consumir-les mal conservades i sense escalfar

Els infectats de botulisme que van consumir les, distribuïdes a supermercats com Condis, El Corte Inglés o Carrefour, van fer-ho. No conservar el producte a la nevera en unavan ser les causes que la toxina que desprèn, segons ha dit el vicepresident de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses (Seimc),En aquesta línia, Membrillo ha assegurat que "encara que hi hagués algun problema a la cadena de fabricació,". És a dir, que encara que el producte estigui infectat, si tots els consumidors haguessin seguit els passos requerits pel seu consum, cap d'ells hauria patit la infecció. Per exemplificar-ho, Membrillo ha exposat el cas d'un dels infectats, un home que "va deixar la truita".Hi hapel brot de botulisme i 4 de sospitosos. Tot i que demostrar la presència del bacteri a la cadena de fabricació del Grup Palacios serà complicat, en tant que l'empresa fabrica unes 100.000 truites cada dia, el que sí que ja està demostrat és "", afegeix Membrillo.El botulisme és una malaltia provocada pel bacteri. Quan aquest desprèn la, la víctima pot notar símptomes coma,. En els casos més greus, les afectacions poden avançar amb unaque pot acabar derivant en unao fins i tot en ladel pacient. El remei és el, que aconsegueix inactivar la toxina que circula per la sang. Tot i això, en alguns casos queden. Segons Javier Membrillo, aquests efectes són el "o algun".

