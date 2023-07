«Sánchez, mamón, truca a Puigdemont», el càntic festiu en un concert de Buhos a Salt

“Sánchez, Mamón, truca al Puigdemont!”.



Que es converteixi en el crit unànime a tots els festivals de música d’aquest estiu pic.twitter.com/d78RhgiLLa — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) July 25, 2023

va pair la ressaca electoral delamb la sevala nit d'aquest dilluns, i el paper decisiu que ha adoptatper fer de nou presidento portar l'Estat a una repetició electoral no va passar desapercebut. Elseren els caps de cartell i el municipi gironí va viure una festa per al record. Sobretot, per un càntic que ja s'ha viralitzat a les xarxes socials.". En un primer moment, es tractava d'un lema molt localitzat, però ràpidament va anar engrescant la multitud que s'aplegava davant l'escenari per acabar convertint-se en un clam global. El missatge és tan clar i contundent que el mateix grup de música ha compartit l'escena a Instagram, fet que ha provocat que ja no quedin gaires persones que no l'hagin sentit.Després dels comicis d'aquest diumenge,i està en disposició de condicionar la política espanyola, situant-la en el dilema d'abordar el rerefons del conflicte polític o bé celebrar noves eleccions . Tot torna a passar per les mans dedesprés de quasi sis anys després de la tardor del 2017.

