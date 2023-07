La nova xarxa de centres d'FP aspira a acreditar i formar 800.000 professionals fins al 2030

Elha aprovat aquest dimarts el desplegament d'una xarxa de centres de(FP) integrada per tal de formar i acreditar fins aamb un nivell mitjà de qualificació fins al. Ara com ara, un 24% de la població ocupada a Catalunya té un nivell mitjà de qualificació professional -de fins a grau mitjà-, mentre que l'escenari òptim dictat per la UE és d'un. Per tal de desplegar aquesta xarxa d'FP integrada, l'executiu està elaborant un informe de prospectiva per determinar les necessitats de futur del teixit productiu. Segons ha detallat el Govern, els centres d'FP integrada oferiran tots els serveis del sistema així com formació professional continuada.Amb l'aprovació del decret de centres de formació professional integrada, l'executiu busca transformar l'actual xarxa per tal que aquesta "s'ajusti a les necessitats del model productiu català". Tal com ha explicat en roda de premsa la portaveu del Govern,, el decret regularà la creació i desplegament de centres d'FP integrada, així com el servei d'acreditació de competències.Ara com ara, Catalunya compta amb. L'objectiu d'impulsar els centres d'FP integrada és "donar resposta a les necessitats de qualificació de qualsevol persona al llarg de la seva vida". Amb això, el Govern proposa desplegar centres d'FP que ofereixin tots els serveis del sistema, és a dir, certificats i títols professionals, orientació i informació, i acreditació de competències professionals, així com. Així, aquests centres oferiran formació professional continuada des dels 16 fins als 67 anys i especialització per sectors.Fonts del Govern apunten que el compromís de l'executiu és que de cara el curs 2024-2025 entorn d'unscom a centres d'FP integrada i ofereixin així tots els serveis. Per tal que aquests quedin acreditats com a centres d'FP integrada, el Govern ha anunciat que a partir de l'1 de setembre s'obrirà un procés per tal que els centres demanin que se'ls atorgui la condició.

