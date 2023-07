Ciutadans obre la porta a presentar-se a una repetició d'eleccions espanyoles

Un last dance de? El líder de la formació al Parlament,, ha obert la porta a la participació del partit en cas que es repeteixin els comicis espanyols celebrats aquest diumenge. "Ho valorarem i en cap cas no descartem la possibilitat de concórrer a unes eleccions", ha dit en roda de premsa aquest dimarts. El diputat taronja ha lamentat que els resultats del 23 de juliol deixen "un mapa polític dolent per ai dolent per a" perquè la governabilitat depèn "dels extrems" i de l'Carrizosa també ha deplorat que siguiqui pugui decidir el proper president del govern espanyol i ha considerat "paradoxal" que l'expresident de la Generalitat"tingui la clau quan hauria d'estar tancat amb clau". "La cinquena força en vots a Catalunya pot bloquejar les institucions", ha criticat. És per això que ha reivindicat que cal una "gran opció de centre liberal a Espanya" que, ha afirmat, evitaria l'actual bloqueig.Després de la patacada electoral patida per Ciutadans a les eleccions municipals de finals de maig, el partit va decidir no concórrer als comicis estatals de diumenge passat , en què el PP va guanyar amb 136 diputats però no té majoria per governar ni sumant-hi els 33 de, la qual cosa permetria la continuïtat del socialistaa La Moncloa si obté l'aval de la resta de formacions. Per aconseguir-ho, però, necessita el suport de, eli eli almenys l'abstenció de Junts.Per a Carrizosa, el "tàndem PP-Vox ha espantat més de la meitat dels espanyols" i l'alternativa a un govern dels populars amb la ultradreta passa per un "governque torna a dependre de les minories", a les quals ha acusat de "no tenir la proporció" al Congrés que realment els correspondria per població. "Qui podria propiciar un gran pacte d'Estat i unes grans majories és una força política de centre. Mai Vox, Sumar ni els", ha insistit.

