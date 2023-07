Feijóo agita l'espantall de Puigdemont: «No ens podem sotmetre a polítics pròfugs»

Des de Santiago de Compostel·la, on avui se celebra la festivitat de Sant Jaume, el líder del PP,, ha assegurat que "seria un". Feijóo ha afirmat que les forces sobiranistes "han perdut vots i suports, i, en canvi els partits d'estat els han guanyat. Ha reiterat la seva voluntat d'intentar formar govern, com ja va fer constar ahir davant la junta directiva del PP : "És evident que compliré amb el meu deure i intentaré parlar amb els grups".Feijóo ha assenyalat que cal enviar el missatge a Europa que la presidència de torn de la UE -en mans de l'estat espanyol en aquest segon semestre- no es pot desaprofitar i que "lano pot estar sotmesa a polítics, alguns d'ells pròfugs, i d'altres que han dit que no els interessa Espanya". La referència aha estat clara. I és que al PP empraran al màxim la figura de l'expresident per furgar en les contradiccions del PSOE. "Venen temps en què es necessita estabilitat, molt europeisme i molta centralitat", ha refermat el dirigent conservadorEl PP està digerint el fracàs d'uns resultats electorals que l'han deixat amb la mel als llavis i pot generar tensions dins del PP . El partit ha experimentat un fort ascens i és la primera força, però per un grapat de vots no pot sumar una nova majoria amb Vox. Des del minut 1 postelectoral, tota la carrosseria del partit s'ha abocat a intentar presentar Feijóo com el guanyador real de les eleccions i per això el líder del PP es mostra, en principi, predisposat a intentar anar a la investidura. Malgrat que no té cap opció de sumar una majoria.D'aquí la voluntat del PP detot el possible els suports que pugui sumar. En aquest sentit, el paper de Junts i de Carles Puigdemont esdevé clau per a la investidura i intentar evitar el bloqueig que es produiria si el dirigent socialista no troba suports suficients. La suma de potencials aliats s'ha convertit en una cursa en què el PP només pot jugar a torpedinar el camí de Sánchez. I a això es dedicarà els propers dies i setmanes. Feijóo, a més, necessita mostrar-se com una alternativa viable per no perdre autoritat entre els seus, on ara per ara semblen pesar més els qui li aconsellen d', encara que no disposi dels suports requerits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola