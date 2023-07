Abascal fa el ridícul al seu poble: Bildu guanya i Vox suma 132 vots

Amurrio 2023 Totes les dades Cens total: 7.897 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 5.674 71,85% Abstencions: 2.223 28,14% Vots nuls: 64 1,12% Vots en blanc: 20 0,35% Partit Vots %

Ridícul sense pal·liatius deal seu poble natal., un poble de 10.000 habitants al nord d', va donar la victòria a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge a, ignorant el discurs del líder de Vox sobre els vincles de la formació amb la banda terrorista. Per si no fos suficient, el partit d'extrema dreta va quedar en última posició amb 132 vots.L'esquerra abertzale va guanyar els comicis al poble basc amb el 29,51% dels vots, just per davant del, que va agrupar el 26,7 % dels suports. Abans d'arribar a, també van quedar per davant de la formació ultra el(22,99% dels vots),(10,21%) i el(6,88%). Ja tancant el recompte de vots per la part baixa apareix Vox amb el 2,35% dels suports.Amurrio coneix de sobres a Abascal i qui sap si per això Vox obté pitjors resultats que a la totalitat de la província d'Àlaba (3,86%) i de la globalitat del(2,6%). La família del líder de Vox encara hi és present avui dia amb la botiga, que va ser un dels objectius d'ETA ara ja fa unes dècades.Abascal és fill d'un històric del PP al poble, de mateix nom que el seu fill, i que va morir el 2017. Santiago Abascal pare va ser regidor dels populars a Amurrio, durant 20 anys va ser membre de lesd'Àlaba, el parlament alabès; i també va arribar a ser diputat del PP al. Ara, al seu fill, no li va tan bé.

