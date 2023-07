«Only Murders In The Building»: el millor pòdcast de true crime torna a meravellar (i no només per Nova York)

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L’—realment The Belnord, un luxós edifici a l’Upper East Side de Manhattan— és tan impactant com sembla. I, amb tota probabilitat, molt més segur. Entre altres coses perquè hi ha un porter que no et deixa entrar, ni per fer-te una foto friqui. Ho sé perquè, ho confesso, ho vaig intentar. L’edifici s’ha convertit en unper a la majoria de, la sèrie d'Hulu (aquí, Disney Plus) que va aparèixer una mica del no-res i s’ha convertit en un delsdels últims anys. Tant, que mentre em feia una foto davant l’impressionant edifici, un dels seus veïns em va interrompre sarcàsticament per dir-me: saps que realment no viuen aquí, no? I va passar a explicar-me en detall exactament on tenen realment els pisos, el trio protagonista. Ah, New Yorkers. Aquella gent que no té problema amb fer-te mansplaining a ple carrer per compartir amb tu les adreces de les estrelles. I després que com pot ser que matessin John Lennon davant del Dakota.Vaig visitar l’Arconia —el Belnord— en el meuper la ciutat que mai dorm en preparació especial per lad’Only Murders In The Building, que s’estrenarà el. Bàsicament, amb l’objectiu frívol de poder assenyalar la pantalla cada vegada que surt l’edifici —gairebé el quart protagonista de la sèrie— per dir: ei, jo era allà! Perquè aquestes ximpleries em fan il·lusió. I perquè Only Murders s’ha convertit en una de lesdels darrers anys.La premissa original de Steve Martin, cocreador de la sèrie, és tan ridícula —i genial— que sembla mentida que funcioni. Parteix de la idea de—ell i Martin Short,— avorrits, solitaris, molt fanàtics dels—aquí, Crims— que decideixen que resoldran assassinats i en faran el seu propi programa. Però, com que són grans, els fa mandra deixar l’edifici on viuen. I, per tant, resoldran, Solo asesinatos en el edificio. A aquest punt de partida se li afegeix una pota extra, la de, laque no té por de riure’s dels dos “vells” i que crea aquest contrapunt còmic que, evidentment, funciona. Perquè al seu davant té dos dels grans genis còmics nord-americans, i no cal fer gaire cosa perquè et surti rodona la jugada.La—i això ja no és espòiler, a aquestes alçades de la pel·lícula— acabava amb unque, per primera vegada, tècnicament passava fora de l’edifici: el del convidat especial i sorpresa Paul Rudd, un actor que moria sobre l’escenari d’una obra que dirigeix el personatge de Martin Short. I, amb l’anunci a mig rodatge de la incorporació de la històrica Meryl Streep al repertori, tot apuntava a una gran tercera edició. I l’és.Perquèes manté. Sembla molt fàcil, això —de primer de guionista, inclús— però sorprèn la quantitat ingent de sèries que cauen en la mortal trampa de creure que, amb un nou any d’història, han de créixer, tenir més diners, fer trames més complexes i grandiloqüents, amb explosions, i tirotejos, i persecucions a gran escala i confeti i purpurina i una banda sonora de Hans Zimmer. No. No cal., amb una mica més de desenvolupament, perfilant més els personatges i els gags, però mantenint reconeixible la teva sèrie. Això és el que han fet a Only Murders —continua tenint aquella essència especial, la del true crime barrejat amb la comèdia en una combinació aparentment contradictòria; la de les tardors a una Nova York de somni en la que tots hem desitjat viure alguna vegada. Aquell je ne sais quoi que transpira amb cada nota d’unagenialment composada. I una. Us ho confirmo mentre redacto aquestes línies amb l’Spotify a tot drap.Els dos—els de Paul Rudd i la majestuosa Meryl—amb una faciliat que no ens hauria de sorprendre. Rudd és un dels millors hosts de Saturday Night Live, programa del qual beu la comèdia de Martin i Short —que no pas de Martin Short, tenen noms perillosament similars i capicua— i s’hi ha adaptat amb la rapidesa d’algú que té una relació personal estreta amb ells. El que potser sorprèn —o sorprendre potser no és la paraula...— és la interpretació de, que no és només que sigui excel·lent —per variar— sinó que et convenç d’haver format part del repartiment pràcticament des del primer minut. El seu, amb tants clarobscurs i tantes escenes showstoppers, que és impossible no col·locar-la a les travesses dels Emmy.La temporada seria d’excel·lència si no fos per unaque crec que li ha jugat en detriment. Lade la sèrie és prouper prometre situacions de tota mena, però prouperquè els mateixos guionistes i els espectadors es plantegin fins quan ha de durar la broma, que deia aquell. Quants anys d’assassinats en un mateix edifici pots aguantar fins que els espectadors comencin a qüestionar la probabilitat dels fets? A la ficció, comprem coses que a la realitat ens serien impossibles d’acceptar —és el que els professionals angloparlants del sector defineixen com suspension of disbelief. Però finsEls guionistes se la juguen per apostar més pels personatges que pel misteri. No em malinterpreteu, elcontinua sent sucós i hi estic enganxada —Disney no m’ha enviat tots els capítols, i fa setmanes que tinc la meva pròpia pissarra de detectiu a casa plena d’apunts sobre qui pot ser el culpable. Però elstambé han de saber qui són més enllà del trio.Aquí és on la temporada m’ha perdut. He començat aquest article remarcant la importància de Short, Martin, i Gomez. I en aquesta temporada tots tres estan repartits, compartint més pantalla amb altres personatges secundaris —bons, però secundaris, al cap i a la fi— que entre ells. I això sí, molt bé, reflecteix metalingüísticament les mateixes inquietuds dels personatges, però també afecten l’espectador. Entenc que elés en la, però. Els vull veure intercanviant teories i seguint pistes sapastrement fins que, d’alguna manera inconclusa, arriben al fons del misteri. I quan això desapareix, també una part de la màgia de la sèrie.Tot i això,. Sobretot, perquè la separació dels tres fa que els breus moments que tenen juntsencara més que de costum. I perquè la—he rigut més que mai—, laestà ben, i l’ADN de la sèrie no ha canviat.Una gran notícia per mi, que quan s’estreni la tercera temporada penjaré a les xarxes la meva foto davant de l’Arconia per presumir —com fem tots— i ho podré fer sense tenir les mans tacades de la sang de la decepció. Ei, mireu, aquí soc, davant l’Arconia. Avui s’estrena la tercera temporada d’Only Murders In The Building i pobres de vosaltres que no us hi enganxeu.