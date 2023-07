L'agressió del madridista Valverde a un jugador del Vila-real queda impune

Agredir un company de feina surt gratis, almenys si ets futbolista del. El Comitè de Competició ha deixat sense sanció el madridistaper propinar un cop de puny a, futbolista del. Els fets van passar el passat 8 d'abril després d'un partit de Lliga entre els dos equips, quan l'uruguaià va esperar el futbolista groguet al camí cap a l'autobús.El jutge de la(RFEF) havia demanat cinc partits de sanció pel futbolista madridista, però el Comitè de Competició no ha accedit a donar-li compliment. Anteriorment, la justícia ordinària ja va arxivar el cas perquè considerava que no hi havia proves suficients per acreditar un delicte.La impunitat de Valverde és sorprenent, ja que més enllà de declaracions o proves, el mateix futbolista va admetre que havia agredit amb un cop de puny el jugador del Vila-real. L'uruguaià va justificar-ho per un fet "gravíssim", però no va negar en cap moment els fets. En la mateixa temporada, el blaugranava ser sancionat amb tres partits per un simple gest rascant-se el nas després de ser expulsat.

